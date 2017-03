Actualidade

As receitas da PT Portugal/Meo recuaram 1,5% em 2016, face ao ano anterior, para 2.312 milhões de euros, enquanto no quarto trimestre subiram 0,5% para 580 milhões de euros, anunciou hoje a Altice.

Embora as receitas anuais da operadora de telecomunicações tenham caído no ano passado, a queda foi menor do que a de 2015, quando recuaram 7,3%.

Excluindo o impacto regulatório, nomeadamente a descida das terminações móveis, a receita diminuiu 0,5% em termos anuais.