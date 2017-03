Autárquicas

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva apresenta na quinta-feira a sua candidatura independente à Câmara de Coimbra, disse hoje à agência Lusa fonte do movimento "Somos Coimbra".

José Manuel Silva, que terá o apoio do antigo reitor da Universidade de Coimbra Fernando Seabra Santos, do presidente da Critical Software, Gonçalo Quadros, e do físico Carlos Fiolhais, apresenta-se às 17:00 no café Santa Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Coimbra.

"Percebe-se em Coimbra o entusiasmo latente perante a perspetiva de poder surgir uma candidatura comprovadamente independente e assertiva, com qualidade e competência, que devolva o orgulho e iniciativa à cidade e que saiba potenciar e desenvolver as suas imensas qualidades e recursos, a nível do ensino, da investigação do património histórico e do turismo, dos serviços, da atração de investimentos e desenvolvimento industrial, da própria agricultura e, sobretudo, da sua centralidade", refere o candidato, numa declaração à agência Lusa.