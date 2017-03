Almaraz

O Governo português "tudo tem feito" junto do Governo espanhol para que este decida encerrar a central nuclear de Almaraz, garantiu hoje no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"O Governo toma a recomendação da Assembleia da República como uma sua orientação. Tudo tem feito, intervindo junto do governo espanhol no sentido de proceder o governo espanhol ao encerramento da central nuclear de Almaraz", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, numa audição pelas comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e de Ambiente, a pedido do Bloco de Esquerda, sobre a política nuclear espanhola.

Todos os grupos parlamentares questionaram o governante sobre o cumprimento das resoluções aprovadas pelo parlamento, em abril passado, recomendando ao executivo que intervenha junto das autoridades espanholas tendo em vista o encerramento daquela central, situada a 100 quilómetros da fronteira com Portugal.