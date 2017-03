Actualidade

A viagem que o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen fez a Portugal em 1866, há mais de 150 anos, é o mote para uma conferência internacional que junta em Sintra investigadores e estudiosos da obra do autor.

O encontro começa hoje com a receção dos conferencistas, mas o programa mais intenso de atividades decorrerá na quinta e na sexta-feira, com debates sobre literatura de viagens, sobre Hans Christian Andersen e sobre os três meses do escritor passados em Portugal.

Está previsto ainda um passeio por Sintra, uma das localidades referenciadas pelo autor num diário de viagem sobre o país, publicado em livro e intitulado "Uma visita a Portugal".