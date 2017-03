Novo Banco

O ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro deixou de liderar a venda do Novo Banco, função para a qual tinha sido contratado em 2015, e está agora envolvido na operação como consultor externo, confirmou fonte do setor financeiro à Lusa.

Em novembro de 2015, o Banco de Portugal contratou Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado do Governo PSD/CDS-PP de Passos Coelho, para liderar a venda do Novo Banco por 12 meses tendo como contrapartida um salário bruto superior a 20 mil euros.

Já no final do ano passado o contrato foi prolongado e, segundo fonte do setor financeiro, terminou em fevereiro passado.