Desporto

O Estoril-Praia oficializou hoje a contratação de Pedro Emanuel para o cargo de treinador da equipa de futebol, depois de ter comunicado a rescisão com o técnico espanhol Pedro Gómez Carmona.

O treinador português, de 42 anos, comandou já a sessão de trabalho desta tarde da equipa no Estádio António Coimbra da Mota. Pedro Emanuel estava sem clube desde dezembro, quando deixou o Apollon Limassol, clube no qual conquistou uma Taça e uma Supertaça do Chipre ao longo de ano e meio. Para trás ficam ainda passagens por Académica e Arouca.

De acordo com a nota publicada no site oficial do Estoril, com o novo treinador chegam também os adjuntos Rui Gomes e Virgílio Fernandes, que se juntam aos elementos que já estavam no clube: Filipe Pedro (treinador-adjunto), Sérgio Castiñeiras (treinador de guarda-redes), André Galbe (preparador físico) e Xavier Ribeiro (observador/analista).