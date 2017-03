Algarve Cup

A Espanha venceu hoje pela primeira vez a Algarve Cup de futebol feminino, ao vencer o Canadá, vencedor em 2016, por 1-0, num encontro disputado no Estádio Algarve.

Leila Ouahabi marcou, logo aos cinco minutos, o único golo da partida, permitindo à Espanha ser a sétima equipa a inscrever o seu nome no historial de vencedores do torneio algarvio.

Após 24 edições, os Estados Unidos lideram destacadamente o palmarés de vencedores, com 10 títulos, mais seis do que a Noruega e sete do que Suécia e Alemanha.