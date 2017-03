Actualidade

Uma tarde a bordo do submarino Arpão ajudou a auxiliar de navegação Noémie Freire a decidir concorrer ao próximo curso da especialidade, em outubro, que pela primeira vez receberá candidatas, pondo fim a mais de cem anos de exclusão.

"Quando abrir o concurso em outubro vou concorrer. Já tinha pensado nisso há algum tempo e (?) vou encarar isto como um desafio e vou provar que as mulheres vão ser capazes de exercer funções num submarino tal como são capazes de exercer num navio de superfície", disse Noémie Freire, auxiliar de navegação no NRP [Navio da República Portuguesa] Bartolomeu Dias.

Com um filho de três anos, a militar disse saber que o mais difícil será a certeza de que estará bastante tempo sem poder comunicar com a família mas afirmou contar com o apoio do marido para poder dar este passo na sua carreira.