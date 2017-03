Actualidade

O Benfica foi hoje afastado da Liga dos Campeões de futebolo, ao perder na Alemanha com o borussia Dortmund por 4-0, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da prova.

Depois de ter vencido na primeira por 1-0, o Benfica cedo viu a equipa germânica anular a desvantagem, quando Aubameyang inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, resultadom que se manteve até aom intervalo.

No arranque da segunda parte, o Borussia 'fechou' a eliminatória, com golos no espaço de dois minutos, primeiro por Pulisic (59) e depois com novo golo de Aubameyang (61), que viria a anotar o seu terceiro tento aos 85.