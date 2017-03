Inquérito/CGD

O antigo vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Nogueira Leite disse hoje no parlamento que a 'troika' queria a privatização do banco, considerando que o mesmo deve continuar a ser público ou vai parar a mãos estrangeiras.

"Não nos podemos esquecer de que a 'troika' [União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional] queria a privatização da CGD", salientou, durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito ao banco estatal.

Nogueira Leite disse que Teixeira dos Santos, ministro das Finanças do Governo Sócrates, "tinha negociado 'in extremis' não privatizar a CGD, mas vender a maior parte do capital dos seguros" em 2011, no acordo relativo à ajuda financeira que Portugal recebeu da 'troika' entre 2011 e 2014.