Actualidade

As ex-primeiras-damas Maria José Ritta e Maria Cavaco Silva vão ser condecoradas na quinta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia no Palácio de Belém.

"O Presidente da República decidiu entregar amanhã [quinta-feira], 09 de Março, pelas 18:00, no Palácio de Belém, à Dra. Maria José Ritta e à Dra. Maria Cavaco Silva, as insígnias das condecorações com que decidiu agraciá-las", lê-se numa mensagem divulgada no 'site' da Presidência da República.

Na nota é recordado que também as mulheres dos antigos Presidentes Ramalho Eanes e Mário Soares já tinham sido anteriormente agraciadas.