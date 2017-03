Actualidade

A Patrulha Fronteiriça dos EUA deteve em fevereiro, o primeiro mês completo com Donald Trump como Presidente, 18.762 imigrantes indocumentados no limite sul com o México, uma descida de 26% face ao período homólogo de 2016.

O número - que traduz uma diminuição de 40% face a janeiro - figura ainda como o valor mensal mais baixo dos últimos cinco anos, segundo os dados facultados na quarta-feira pela Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos.

Das 18.762 detenções, 1.922 corresponderam a menores desacompanhados.