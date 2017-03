Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, participa hoje, em Bruxelas, numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia marcada pela eleição do presidente do Conselho Europeu, cargo ao qual se apresentam dois candidatos, ambos polacos.

O chamado "Conselho da Primavera", tradicionalmente dedicado a assuntos económicos, tem em agenda uma análise ao estado da economia europeia e um debate sobre política comercial, mas o destaque dos trabalhos é a eleição do presidente do Conselho, numa disputa entre dois compatriotas: o atual detentor do cargo, Donald Tusk, e o eurodeputado Jacek Saryusz-Wolski.

Tusk, que sucedeu ao belga Herman van Rompuy em finais de 2014 na presidência do Conselho, é o grande favorito à (re)eleição, pois conta com o apoio da generalidade dos Estados-membros, sendo conhecida apenas a objeção de uma capital: Varsóvia.