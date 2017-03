Actualidade

Duas líderes comunitárias portuguesas no Canadá foram distinguidas esta quarta-feira por uma deputada luso-canadiana, em Toronto, pelo "seu trabalho junto da comunidade".

"É uma forma simpática de reconhecer o trabalho que as mulheres têm feito na nossa comunidade, para que seja a comunidade que é", disse à agência Lusa a deputada provincial Cristina Martins numa cerimónia no seu escritório, inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.

A deputada provincial eleita pela Davenport, o maior distrito eleitoral onde residem portugueses e lusodescendentes no Canadá, homenageou cinco mulheres que se distinguiram naquela área de Toronto, incluindo a diretora de uma escola primária Manuela Sequeira e a dirigente associativa Linda Correia.