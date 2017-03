Timor-Leste/Eleições

José Luis Guterres, Lugu para os amigos, garante ter a receita para ser o próximo Presidente timorense: experiência internacional e capacidade e vontade de procurar consensos, de unir os timorenses para evitar discórdia e fazer avançar o país.

"Timor precisa de um presidente que saiba encontrar consensos, um presidente que possa representar condignamente o país, com perícia, no estrangeiro, e com a capacidade de no país buscar os consensos necessários para não caímos mais numa situação de instabilidade", argumentou, numa entrevista à Lusa.

Quinto no boletim de voto entre os oito candidatos às eleições presidenciais de 20 de março, José Luis Guterres considera que independente das questões partidárias, Timor-Leste "precisa de consensos nacionais", mesmo quando as opiniões diferem.