Actualidade

Portugal continental registou em fevereiro uma diminuição da área em situação de seca, estando 57% do território em seca fraca, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que classificou o mês como "quente".

De acordo com o Boletim Climatológico disponibilizado hoje na página do Instituto na internet, no final de fevereiro, em relação ao mês de janeiro, foi registada uma diminuição da área da seca, tendo terminado esta situação em quase toda a região Norte, interior Centro e Algarve.

O IPMA indica que no final de fevereiro, 57,2% do território encontrava-se em situação de seca fraca, quando em janeiro a percentagem era de 98% do território. O Boletim Climatológico de janeiro apontava que somente o barlavento (sudoeste) algarvio não estava em seca.