Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a 0,03%, para os 4.628,92 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a negociação praticamente inalterada, a perder ligeiros 0,01% para 4.630,1 pontos, com a Pharol a liderar as perdas e o Montepio a encabeçar os ganhos.

Entre as 17 cotadas que compõem o PSI20, o principal índice da praça lisboeta, nove encerraram no vermelho, sendo que a Pharol foi a que mais perdeu (2,53% para 0,385 euros), sete no verde, com a Caixa Económica Montepio Geral a liderar os ganhos (4,90% para 0,45 euros). A Sonae SGPS manteve-se inalterada nos 0,824 euros.