Actualidade

Mais de 200 clientes que comparam junto do Deutsche Bank 100 milhões de euros em produtos relacionados com dívida da PT queixam-se que o banco lhes tem dificultado o acesso aos documentos para protelar a ida destes para tribunal.

Segundo a informação dada à Lusa por estes clientes, estes têm visto "a sua vida dificultada por parte do banco alemão de todas as maneiras possíveis (...), desde as mais convencionais (não atender telefone, responder emails, etc) até ao solicitar um valor de 25 euros por cada documento solicitado".

Estes clientes acusam o banco alemão de lhes ter vendido "de forma irregular e danosa 100 milhões de euros" em produtos estruturados complexos relacionados com dívida da PT (CLN - credit linked notes, com o nome Notes Portugal Telecom 2020) e com os quais tiveram elevadas perdas, tendo recebido apenas 10% do capital investido.