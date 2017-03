Actualidade

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa recuperaram em janeiro, aumentando 33,47% em termos anuais homólogos para 8,21 mil milhões de dólares (7,79 mil milhões de euros), indicam dados oficiais.

Dados dos Serviços de Alfândega da China publicados hoje no portal do Fórum Macau indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 5,26 mil milhões de dólares (4,99 mil milhões de euros) em janeiro - mais 38,26% - e vendeu produtos no valor de 2,95 mil milhões de dólares (2,80 mil milhões de euros) - mais 25,71% face ao período homólogo do ano passado.

Os dados relativos a janeiro revelam uma recuperação, depois de 2016 ter marcado o segundo ano consecutivo de declínio do comércio sino-lusófono (-7,72%), após uma diminuição de 25,73% em 2015 naquele que foi o primeiro recuo desde 2009.