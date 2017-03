Actualidade

A GNR anunciou hoje ter identificado uma empresa ligada ao ramo da recolha de óleos como presumível autora de uma descarga poluente efetuada no sábado na ribeira da praia da Granja, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR afirma que militares "realizaram uma busca às instalações da empresa e recolheram amostras e outros meios de prova que indiciam a autoria da descarga, bem como de outras situações que consubstanciam a prática de contraordenações ambientais e que serão devidamente encaminhadas para permitir os posteriores trâmites processuais".

Um derramamento de óleos foi registado no sábado na ribeira da praia da Granja, em Gaia, distrito do Porto, tendo sido acionada de imediato uma equipa Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) para o local, onde foram feitas "recolhas de amostras para análise".