concerto

O cantor cabo-verdiano, autor dos sucessos Não Vai, Beijam e Namora Comigo realiza o seu primeiro grande concerto em Lisboa, no próximo sábado, às 21h30, no palco do Coliseu dos Recreios. Djodje vai reunir todos os seus êxitos, muitas surpresas e convidados especiais. O concerto deste aclamado cantor de Kizomba Afropop já está esgotado.