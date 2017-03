Gastronomia

Com o tema da música, a 15ª edição vai preencher as sextas, sábados e domingos, com concertos, family cooking, pizzas de chocolate, workshops de bombons, chocodisco e esculturas de chocolate, entre muitas outras sugestões, que vão fazer as delícias dos mais gulosos.

Preço: €3 (dos 6 aos 11); €6 (maior de 12); €5 (grupos maiores de 15)