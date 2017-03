Boundless

O tema Boundless vai marcar a apresentação das coleções outono/inverno 17/18 dos nossos criadores, no Centro Cultural de Belém, hoje, amanhã, sábado e domingo.

A ModaLisboa começa hoje com as Fast Talks, conferências sobre moda e sustentabilidade, na Sala Luís de Freitas Branco, e termina domingo com o desfile de Nuno Gama. Ao todo, vão ser apresentadas 24 coleções, incluindo Sangue Novo, LAB e designers consagrados.

O concurso Sangue Novo inaugura a Lisboa Fashion Week, amanhã,10 de março, com oito novos designers que representam a expressão artística global e interligada que o evento pretende destacar e promover. Um reflexo do mundo da Moda num futuro sem restrições.

Todos os desfiles realizam-se na Garagem Sul do CCB, com exceção de Ricardo Andrez e Kolovrat, que desfilam no Museu Coleção Berardo, sábado, dia 11.

Os momentos Boundless serão registados por Arlindo Camacho, Carla Pires e Vera Marmelo, que farão uma leitura interpretativa do evento na plataforma Workstation.

O programa conta também com várias exposições. A mostra Portuguese Shoes by APICCAPS vai estar na área social de 10 a 12 de março, com modelos de sapatos da última estação dos designers nacionais, assim como algumas marcas promissoras do setor. Na zona exterior, está aberta ao público a instalação fotográfica Iconic by APICCAPS. In-Between by Arlindo Camacho é a instalação de fotografia, presente na Praça CCB e de acesso livre.