Marcelo/1 ano

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, felicitou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje completa um ano de mandato, salientando o "excelente relacionamento pessoal e institucional" existente entre ambos.

Fonte oficial do gabinete do presidente da Assembleia da República afirmou à agência Lusa que Ferro Rodrigues "teve esta manhã a oportunidade de, via telefone, felicitar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo seu primeiro ano de mandato".

"Além das felicitações pessoais, o presidente da Assembleia da República exprimiu o privilégio e satisfação pela feliz coincidência de ter tido a oportunidade de dar posse a Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de Presidente da República, frisando o excelente relacionamento pessoal e institucional", referiu a mesma fonte.