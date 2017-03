Actualidade

A economia francesa criou no ano passado 187.200 empregos assalariados, à margem da administração e da agricultura, o melhor resultado anual desde 2007, foi hoje anunciado.

Segundo os resultados apresentados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE), em termos relativos, o emprego assalariado aumentou 1,2% em 2016, com uma clara contraposição entre, por um lado os serviços (mais 1,9% com 222.900 postos de trabalho adicionais), e por outro a construção (menos 0,8% cOm menos 10.800 postos de trabalho) e a indústria (menos 0,8% com menos 24.900), precisou o INSEE num comunicado.

A criação de postos de trabalho acelerou no quarto trimestre com mais 64.400, depois dos 50.500 no terceiro trimestre.