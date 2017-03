Papa

O presidente da Associação Empresarial de Ourém (ACISO), Domingos Neves, garantiu que Fátima está hoje "estruturada para receber grandes peregrinações", desvalorizando a polémica em torno das dormidas em sacos-cama.

"Este ano é esperado que as dormidas atinjam o número recorde de um milhão de noites. Refiro-me a noites na hotelaria local e não em sacos-cama alugados, como certa comunicação social gosta de enfatizar", afirmou Domingos Neves, durante a sessão de abertura do seminário "Dando as boas vindas ao papa: o turismo e os grandes eventos religiosos".

O responsável aludia a notícias sobre os poucos alojamentos que restam em Fátima para a visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, com preços exorbitantes e pessoas a arrendarem uma noite em saco-cama por quase mil euros.