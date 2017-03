Strikers Edge

Videojogo português nomeado para melhor jogo independente multijogador

A feira norte-americana SXSW nomeou Strikers Edge para melhor jogo indie multijogador. Esta nomeação do evento que irá decorrer em Austin, no Texas, de 16 a 18 de março, é a segunda recebida pelo título do estúdio Fun Punch, o vencedor da 1ª edição dos Prémios PlayStation.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Após a nomeação de Strikers Edge para melhor jogo indie na PAX South, em San Antonio, o título que chega este ano ao catálogo da PlayStation está novamente entre os melhores jogos independentes, agora nos prémios Gamers Voice Award na categoria de multijogador. Ainda antes da SXSW, o estúdio Fun Punch irá estar presente no maior evento de videojogos independentes do mundo, a PAX East, em Boston, de 10 a 12 de março. O estúdio tem recebido grandes elogios pelo seu título nos principais eventos nacionais e internacionais de videojogos, como a E3, a Barcelona Game Lab, a GamesCom, a EGX, a Fun & Serious, a Lisboa Games Week, entre outros.