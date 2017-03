Actualidade

A PSP de Viana do Castelo deteve em flagrante um homem de 50 anos que se fez passar por responsável da Câmara local para tentar burlar um empresário do setor logístico, informou hoje fonte do comando policial do distrito.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou que suspeito, residente em Montemor-o-velho, tinha "exigido" ao empresário "cerca de três mil euros em dinheiro", uma verba que seria "contrapartida" por um contrato de investimento celebrado com a autarquia.

Segundo a fonte, a detenção ocorreu num hotel da cidade, "onde o homem foi levantar o dinheiro que tinha pedido ao empresário". A entrega de dinheiro, revelou Raul Curva, ocorreu na quarta-feira, tendo sido previamente combinada entre responsáveis da Esquadra de Investigação Criminal da PSP e o empresário.