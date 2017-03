Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje, em Bruxelas, estar "confortável" com a provável recondução do polaco Donald Tusk para um segundo mandato como presidente do Conselho Europeu, adiantando ser defensor da "estabilidade nas presidências das instituições" europeias.

"Desde o princípio que temos defendido a estabilidade nas presidências das instituições (...) e temos uma avaliação positiva do trabalho de Donald Tusk. Se no Conselho se confirmar o consenso em torno da sua candidatura, não obstante a oposição do Governo do seu próprio país, creio que deve ver o seu mandato renovado e estamos confortáveis com essa situação", disse o chefe do Governo em declarações aos jornalistas.

O chefe do Governo português está em Bruxelas para participar numa cimeira da União Europeia (UE).