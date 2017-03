7 de julho

Os norte-americanos Local Natives são a mais recente confirmação para o NOS Alive’17. A banda de Silver Lake irá apresentar dia 07 de julho no Palco Heineken, o mais recente longa duração, “Sunlit Youth”, editado no passado mês de setembro.

A banda que se apresentou ao público como Local Natives, em 2009, com o álbum “Gorilla Manor”, alcançou rapidamente a atenção da crítica e do público ao entrar para a terceira posição da tabela “New Artist Chart” da Billboard 200.

Em 2013 seguiu-se o segundo disco de originais “Hummingbird”, que veio confirmar o talento e energia do quinteto liderado por Taylor Rice.

“Sunlit Youth” é o terceiro disco da banda e será apresentado em Portugal dia 07 de julho no Palco Heineken do NOS Alive.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Fleet Foxes, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Ryan Adams, Rhye, Royal Blood, Savages, Spoon, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.

Fã Pack FNAC NOS Alive'17 Passe 3 Dias + t-shirt oficial + entrada exclusiva pela porta FNAC €129

Fã Pack FNAC NOS Alive'17 Voucher Diário + t-shirt oficial + entrada exclusiva pela porta FNAC €59