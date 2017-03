'Até Pensei Que Fosse Minha'

Até Pensei Que Fosse Minha” é o sétimo álbum de estúdio editado por António Zambujo, um disco especial, de tributo a Chico Buarque, que é agora apresentado ao vivo, numa digressão que, em paralelo às duas dezenas de concertos em Portugal, visita territórios internacionais, como Espanha, França, ou o Reino Unido, que o recebe, uma vez mais, em Londres.

Neste álbum composto por grandes clássicos do mestre da música popular brasileira, António Zambujo contou com a participação de artistas como Carminho, que canta consigo o tema “O Meu Amor”, Roberta Sá, que participa em “Sem Fantasia”, ou do próprio Chico Buarque, com quem faz um dueto em “Joana Francesa”.

“Até Pensei Que Fosse Minha” tem merecido os mais rasgados elogios não só da imprensa nacional, mas também dos meios brasileiros, com grandes destaques em publicações como “O Globo”, “Folha de São Paulo”, “Veja”, “Marie Claire”, “Estado de São Paulo”, entre outras.

A digressão de apresentação deste disco começou no Brasil, no final de 2016, com concertos no Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, integrados pelos jornais “O Globo” e “A Folha de São Paulo” nos seus Top 10 de Melhores Concertos do Ano.

Em Portugal, “Até Pensei Que Fosse Minha” já atingiu a marca de platina, chegou ao 1.º lugar do top de vendas e mantém-se na tabela de discos mais vendidos desde o seu lançamento.

Próximas datas10 de março - Teatro Municipal da Guarda

1 de abril - Teatro Micaelense - São Miguel (Açores)

6 de abril - Teatro Vila Real

8 de abril - Cineteatro Alba - Albergaria-a-Velha

15 de abril - Teatro das Figuras - Faro

21 de abril - Cadogan Hall - Londres

22 de abril - Teatro Cinema de Fafe

23 de abril - Cine Teatro Avenida - Castelo Branco

25 de abril - Theatro Circo - Braga

6 de maio - Teatro Virgínia - Torres Novas

12 de maio - Casino da Póvoa de Varzim

13 de maio - Arena d'Évora

27 de maio - Centro de Congressos de Arade - Lagoa

9 de junho - Casino de Chaves

10 de junho - Convento de São Francisco - Coimbra

16 de junho - Coliseu do Porto

24 de junho - Coliseu dos Recreios - Lisboa