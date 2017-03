Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0%, um mínimo histórico fixado em março de 2016.

A taxa de juro aplicável à facilidade de depósito permanece em -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

"O Conselho do BCE continua a esperar que as taxas de juro diretoras do BCE permaneçam nos níveis atuais ou em níveis inferiores durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos", refere o comunicado divulgado após a reunião de hoje.