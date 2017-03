Actualidade

O presidente do Colégio da Especialidade de Nefrologia da Ordem dos Médicos disse hoje, em Coimbra, que os cuidados médicos nesta área estão ao nível dos melhores a nível mundial e que é preciso manter a qualidade.

"O objetivo fundamental nesta altura é manter o nível, pois é fundamental que não se perca tudo o que se conquistou até agora, para se continuar a manter a modernidade e assimilar as novas técnicas que possam surgir", salientou José Diogo Barata.

O especialista falava aos jornalistas no polo dos Hospitais da Universidade do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que hoje assinalou o Dia Mundial do Rim com uma homenagem ao médico Mário Campos, que dirigiu o serviço de Nefrologia entre 2001 e 2016.