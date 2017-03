Cultura

O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA), Ferran Barenblit, defendeu hoje, em Lisboa, que os museus do século XXI devem ser "como uma pedra no sapato dos visitantes", locais que "incomodam e desafiam".

Barenbilt falava numa conferência internacional organizada para refletir e debater novas realidades, práticas e condições de trabalho nos museus do século XXI, que decorre entre hoje e sexta-feira, no Museu do Chiado, em Lisboa.

"Os museus devem ser desconfortáveis para quem os visita, porque devem oferecer algo inesperado, fora do plano, fora do habitual, especialmente agora, que o turismo se tornou tão importante para estes espaços", justificou o diretor do MACBA.