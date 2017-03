Actualidade

O português Artur Soares Dias vai frequentar o curso de formação de árbitros de elite, entre 03 e 07 de abril, em Itália, juntamente com os outros candidatos a apitar no Campeonato do Mundo de futebol de 2018.

Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirmou hoje à agência Lusa a integração do árbitro da associação do Porto neste fórum, ressalvando que esta não garante uma presença no Mundial2018, a disputar na Rússia.

"A participação neste fórum não é, de maneira nenhuma, uma convocatória para o Mundial2018, não deixando de ser verdade, que para lá chegar, qualquer árbitro terá obrigatoriamente de fazer parte deste lote que vai receber formação", frisou Ana Raquel Brochado.