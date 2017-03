Actualidade

A Autoridade de Gestão do programa operacional regional Norte 2020 esclareceu hoje ser possível prolongar o prazo para pagamento dos seis milhões de euros de fundos comunitários que o hospital de Gaia/Espinho viu aprovados em maio do ano passado.

"De acordo com o enquadramento jurídico do Portugal 2020, são permitidas reprogramações temporais das operações desde que devidamente justificadas", explicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), responsável pela gestão do Norte 2020, em resposta à Lusa.

Em causa está a alegada necessidade de publicação de uma portaria pelo ministro da Saúde até ao final do mês de março para que o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho não perca os seis milhões de euros de fundos 2020 destinados a financiar a segunda fase das obras de reabilitação, um receio manifestado quarta-feira por alguns diretores de serviços daquele hospital.