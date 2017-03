exposição

Uma série de quadros criados em 2007 por Paula Rego, quando a pintora sofreu uma grave depressão, vão ser exibidos pela primeira vez a partir de 14 de março, na galeria Marlborough Fine Art, em Londres.

A existência dos quadros foi revelada recentemente por Paula Rego, ao filho, o realizador Nick Willing, que criou um filme sobre a mãe, a estrear pela BBC no próximo dia 25 de março e em abril em Portugal.

Numa entrevista publicada no sítio 'online' do jornal britânico The Guardian, o realizador revela vários pormenores do filme "Paula Rego. Secrets & Stories", nomeadamente os episódios recorrentes de depressão, a relação complexa de Paula Rego com o marido, o também artista Victor Willing (falecido em 1988), os casos extraconjugais de ambos, a família e os problemas financeiros.