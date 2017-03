Papa

O presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, sublinhou hoje que a abertura à aviação civil da base aérea de Monte Real, em Leiria, levaria a uma evolução "fortíssima" de Fátima.

"Se tivéssemos uma porta de entrada com aquilo que é a força do aeroporto - sabemos que mais de 60% do fluxo internacional turístico é feito pela via do aeroporto - teríamos aqui um 'upgrade' fortíssimo", afirmou à agência Lusa Pedro Machado, à margem do 5.º Workshop Internacional de Turismo Religioso, que decorre até sexta-feira em Fátima.

Durante a sessão de abertura do seminário, o presidente da Turismo Centro defendeu que o país tem de olhar para a região Centro e para Fátima quando se definem os grandes investimentos públicos nas áreas da acessibilidade e mobilidade.