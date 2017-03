Desporto

O treinador do Arouca reconheceu hoje que o FC Porto, adversário da 25.ª jornada da I Liga de futebol, é mais forte que a sua equipa, mas mantém a ambição para a receção de sexta-feira aos 'dragões'.

"Há um grande respeito pelo FC Porto, pela sua dinâmica, pela sua grandeza, pela sua qualidade, mas temos muita ambição de dar continuidade àquilo que de bem fizemos até ao momento, tentando conjugar a boa prestação desportiva com um resultado melhor do que o que tirámos nos três últimos jogos. Conciliar uma boa dinâmica, com um pragmatismo maior que nos consiga trazer pontos, é com essa ambição que vamos para o jogo", disse Manuel Machado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O treinador do Arouca elogiou as caraterísticas individuais e coletivas do adversário, reconheceu que os 'dragões' estão num bom momento e não esqueceu que terão um forte apoio no Estádio Municipal de Arouca, onde a bancada descoberta, cerca de 60% da lotação do recinto, estará composta por apoiantes rivais.