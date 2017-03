Actualidade

O PCP denunciou hoje um conjunto de ilegalidades e incumprimentos a que estarão sujeitos os trabalhadores da unidade de produção de Nelas do Grupo Aquinos, deixando a promessa de questionar o Governo sobre esta matéria.

A denúncia do PCP - inserida na campanha nacional do partido intitulada 'Mais Direitos, Mais Futuro, Não à Precariedade' - alude "às formas ilegais, atentatórias da dignidade humana, discriminatórias e exploradoras que a Empresa Aquinos faz recair sobre os seus trabalhadores" na unidade de produção de Nelas".

Entre as ilegalidades apontadas estão os "ritmos de trabalho acelerados para além do limite, esforços físicos, com transporte de pesos elevados; discriminação salarial; diferenças nos subsídios de alimentação e de turno, apesar dos trabalhadores realizarem o mesmo tipo de funções; e banco de horas discricionário".