Papa

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, disse hoje esperar que o programa detalhado da visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, seja conhecido "dentro de poucos dias".

"Será divulgado dentro de poucos dias, assim esperamos. Normalmente, é anunciado com cerca de dois meses de antecedência", afirmou, durante o seminário "Dando as boas vindas ao papa: o turismo e os grandes eventos religiosos", integrado no 5.º Workshop Internacional de Turismo Religioso.

Carlos Cabecinhas lembrou que, em dezembro, "o Vaticano anunciou oficialmente a vinda do papa Francisco a Portugal, respondendo ao convite que lhe fora dirigido pelos bispos portugueses e pelo Presidente da República".