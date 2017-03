Brexit

O primeiro-ministro comentou hoje em Bruxelas que a posição da Câmara dos Lordes sobre os direitos dos cidadãos comunitários a residir no Reino Unido vai ao encontro do objetivo do Governo de proteger a comunidade portuguesa.

Em declarações aos jornalistas à entrada para o Conselho Europeu, António Costa, questionado sobre um encontro bilateral que manterá com a chefe de Governo britânica, disse esperar ouvir de Theresa May "o seu ponto de vista e qual é o ponto de partida da sua negociação" para a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado 'Brexit', aproveitando para saudar a posição assumida em 01 de março pela Câmara dos Lordes sobre este processo.

"A Câmara dos Lordes teve uma posição muito clara em matéria de proteção dos direitos dos já residentes no Reino Unido, que vai de encontro ao objetivo que naturalmente temos de proteger a nossa comunidade", apontou o primeiro-ministro.