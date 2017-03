Papa

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, pediu hoje que sejam deitados abaixo "os preconceitos, as capelinhas que ainda existem", e que todos trabalhem em conjunto para aproveitar a "âncora" de Fátima na promoção de Portugal.

Na sua opinião, deve haver um "trabalho em conjunto, em cooperação, sem preconceitos entre a religião e a espiritualidade e o interesse económico", uma vez que se trata de "uma atividade económica com retorno para o país".

Ana Mendes Godinho falava na sessão de encerramento do seminário "Dando as boas vindas ao papa: o turismo e os grandes eventos religiosos", que hoje se realizou em Fátima, integrado no 5.º Workshop Internacional de Turismo Religioso.