Actualidade

Mais de 250 mil pessoas de 55 países visitaram a Mata do Buçaco em 2016, estabelecendo um novo recorde de entrada, revelou hoje a Fundação que gere os 105 hectares de floresta na Mealhada.

Segundo os dados da Fundação Mata do Buçaco (FMB), o número de visitantes aumentou nove por cento face a 2015, uma tendência de subida que se tem vindo a confirmar nos últimos anos.

A "esmagadora maioria" das 250.328 pessoas que entraram no perímetro murado da serra, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016, fizeram-no de automóvel, revela a FMB, acrescentando que, ao todo, no ano passado, entraram 32.943 veículos ligeiros na Mata, ou seja, mais 1.400 do que em 2015, ano em que entraram no Buçaco 230.486 pessoas".