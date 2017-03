Actualidade

O especialista em alterações climáticas e professor da Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa Filipe Duarte Santos é o novo presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), anunciou hoje o Governo.

Filipe Duarte Santos substitui o biólogo e especialista em oceanografia Mário Ruivo, que morreu a 25 de janeiro e ocupou este cargo desde 1997.

"O Governo prossegue, assim, a tradição de assegurar que a presidência do CNADS é ocupada por uma prestigiada figura da comunidade científica nacional, que se distinguiu no estudo e investigação dos problemas ambientais e do desenvolvimento sustentável", refere o comunicado do Conselho de Ministros.