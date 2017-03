Nestlé

Novos Mix-in Fitness juntam o nutritivo ao delicioso

A marca de iogurtes Mix-in da Nestlé adiciona Fitness Granola de Aveia à atual gama, em duas variedades: Arandos & Sementes de Abóbora e Mel.

Os novos iogurtes Mix-in Fitness Granola de Aveia entram no mercado como uma solução rápida, prática e completa, com 83% de leite, ajudando a fornecer a energia necessária para dar resposta às exigências do dia-a-dia. Os novos Mix-in Fitness que aliam a cremosidade do iogurte com a mais crocante das granolas, já estão disponíveis nos supermercados e esperam contribuir para muitos snacks equilibrados, juntando o nutritivo ao delicioso.