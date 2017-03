Actualidade

O FC Porto encerrou hoje a preparação para a visita de sexta-feira ao Arouca, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que confirmou a indisponibilidade dos mexicanos Héctor Herrera e Jesús Corona.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Herrera e Corona, a recuperarem das respetivas lesões, realizaram "tratamento, treino condicionado e trabalho de ginásio", enquanto Rui Pedro treinou com a equipa de sub-19.

Herrera, foi suturado com 17 pontos a duas feridas no pé esquerdo, sofridas na receção aos italianos da Juventus, para a Liga dos Campeões, e Corona contraiu uma entorse traumática frente ao Boavista, em jogo da I Liga, tendo ambos falhado a goelada de 7-0 ao Nacional.