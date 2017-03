Actualidade

O PSD manifestou hoje abertura para discutir e "aperfeiçoar a supervisão" do sistema bancário, mas alertou tem as "maiores reservas" sobre "a autonomização do poder de resolução".

A posição dos sociais-democratas foi expressa pelo deputado António Leitão Amaro na interpelação do CDS sobre supervisão bancária, no parlamento, e em que foram discutidas propostas dos centristas e do Governo.

Segundo Leitão Amaro, as mudanças devem cumprir "três premissas", a começar pela "preservação e reforço da independência" das instituições de supervisão.