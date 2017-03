Actualidade

O Departamento de Estado norte-americano considera que o arquipélago de Cabo Verde tem feito progressos no combate ao tráfico de droga, mas o consumo está a aumentar e ao país falta capacidade humana, técnica e recursos logísticos.

"Apesar da existência de lacunas, o Governo de Cabo Verde tem revisto leis, políticas e regulamentos para limitar as atividades financeiras ilícitas", escreve o Departamento de Estado norte-americano no 'Relatório de Estratégia Internacional de Controlo de Narcóticos 2017'.

No documento, os peritos dão conta de que "dada a sua grande economia informal, o arquipélago é vulnerável a operações de lavagem de dinheiro" e é um "importante ponto de trânsito na rota dos narcóticos da América do Sul com destino à Europa".