O Departamento de Estado norte-americano considera que em Timor-Leste se vive uma situação de "corrupção endémica", citando um relatório hoje divulgado, uma vez que os dados sobre tráfico de droga e lavagem de dinheiro são limitados.

"Timor-Leste é uma pequena economia, com dados limitados sobre fundos ilícitos e pouca perceção, mesmo pelos acionistas, sobre os assuntos relativos à lavagem de dinheiro", lê-se no 'Relatório de Estratégia Internacional de Controlo de Narcóticos 2017'.

A fonte mais importante de dinheiro ilícito, acrescenta o relatório no que diz respeito ao arquipélago lusófono asiático, é a corrupção, "com uma recente avaliação a descrever como 'endémica' no setor público".